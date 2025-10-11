Gaza Hamas rifiuta il disarmo | È fuori discussione Bbc | Il gruppo ha richiamato già 7mila miliziani dopo il ritiro israeliano

Mentre centinaia di migliaia di palestinesi rientrano a Gaza City dopo l’annuncio della tregua, Hamas richiama 7mila miliziani per riprendere il controllo del territorio. A dirlo è la Bbc, che cita fonti locali: i membri delle forze di sicurezza del gruppo stanno rientrando nei territori devastati dai bombardamenti di Tel Aviv per riaffermare il controllo sulle aree della Striscia recentemente abbandonate dalle truppe israeliane. Un funzionario di Hamas all’estero ha rifiutato di commentare direttamente le notizie sul dispiegamento di forze di sicurezza, ma ha chiarito che il gruppo intende rigettare ogni ipotesi di disarmo, anche se si tratta di una clausola contenuta nell ‘accordo raggiunto con Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Hamas rifiuta il disarmo: “È fuori discussione”. Bbc: “Il gruppo ha richiamato già 7mila miliziani dopo il ritiro israeliano”

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

Radio1 Rai. . #Gaza Il rilascio dei 48 #ostaggi ancora in mano ad Hamas (20 vivi) potrebbe iniziare nella notte tra domenica e lunedì, in località diverse, così che avvenga prima dell'arrivo di Trump in Israele. Lo dice la CNN che ricorda il termine ultimo stabili Vai su Facebook

Israele-Gaza, le news sull’accordo. Trump: “Hamas sta radunando adesso gli ostaggi da liberare” - X Vai su X

Hamas, no al disarmo. «È fuori discussione» - Il disarmo di Hamas, previsto nell'ambito del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, è «fuori discussione e non è negoziabile»: lo ha dichiarato ... Da tio.ch

Si accelera sugli ostaggi, forse liberi domenica notte. "I militari Usa non entreranno a Gaza". Hamas rifiuta il disarmo - Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco e il parziale ritiro dell’Idf, gli israeliani hanno iniziato a spostare i detenuti palestinesi con lunghe condanne da scambiare con i 48 ostaggi, che dovr ... Scrive msn.com