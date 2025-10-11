Gaza dopo la tregua rientrati 500mila sfollati | Israele | Camion con gli aiuti stanno entrando nella Striscia | Cnn | ostaggi liberi tra domenica e lunedì?
Hamas frena sulla "tutela straniera" e sul disarmo totale. Diciannove palestinesi morti nonostante il cessate il fuoco.
In questa notizia si parla di: gaza - dopo
Gaza, il Papa spinge per gli aiuti. Il cardinale Sako: “Alziamo la voce sempre, non solo dopo il raid su una chiesa”
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
Gaza,raid più intensi dopo sostegno Usa
Gaza in macerie: dopo quasi due anni di assedio e bombardamenti, oltre 191.000 edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati — più del 92 % degli alloggi — e il 92 % delle strade primarie è andato in rovina. Oltre 67.000 palestinesi, per lo più civili
Radio1 Rai. . Dopo 735 giorni di guerra tacciono finalmente le armi a Gaza e nei territori. Oltre 20.000 i bambini uccisi in 2 anni (fonte Save The Children). Alcuni dei superstiti, dopo mesi di fame, distruzione, paura, freddo, festeggiano, forse senza aver potut
Gaza, al via in Egitto i colloqui per la tregua. Cbs: "L'attacco con droni contro le navi della Flotilla in Tunisia è stato ordinato da Netanyahu" - Hayya, che dovrebbe partecipare ai negoziati per il rilascio degli ostaggi, è arrivata in Egitto.
Gaza, accordo Israele-Hamas: Netanyahu: "Esercito rimarrà fino a disarmo Hamas". Migliaia di palestinesi tornano nella Striscia, news in diretta - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: è tregua nella Striscia con la firma sull'accordo di pace, entra ufficialmente in ...