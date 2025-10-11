Gaza City 300mila palestinesi rientrati in città da inizio tregua testimonianze | Non è rimasto nulla non ci sono abbastanza tende per tutti
Il ritorno dei civili dopo il cessate il fuoco si sta rivelando drammatico. Molti sono tornati solo per constatare la devastazione e valutare se sia possibile rientrare con le proprie famiglie. Ma la realtà è spesso insopportabile: interi quartieri sono irriconoscibili, e in molti casi “non è rimast. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - city
Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city
Israele avvia l'invasione di Gaza City
'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'
Le immagini che arrivano dalla strada costiera di Gaza City sono potenti e toccanti: migliaia di palestinesi tornano verso nord, in un movimento che racconta speranza, resistenza, desiderio di riappropriarsi della propria terra. Uomini, donne, bambini, nostante - facebook.com Vai su Facebook
Migliaia di civili rientrano a Gaza City dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco - X Vai su X
Protezione civile, '300mila tornati a Gaza City dopo la tregua' - La protezione civile della Striscia, gestita da Hamas, stima che "300mila palestinesi" siano tornati a Gaza City dall'inizio della tregua, ma lamenta che non ci sono abbastanza ... Riporta msn.com
Medio Oriente, 300mila palestinesi tornati a Gaza City. Duecento soldati Usa in Israele per monitorare la tregua - La protezione civile della Striscia, gestita da Hamas, stima che «300mila palestinesi» siano tornati a Gaza City dall’inizio della tregua, ma lamenta che non ci sono abbastanza tende o case per accogl ... Riporta msn.com