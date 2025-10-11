Gaza arrivano massicci aiuti dall’Onu | via libera da Israele Inizia il trasferimento dei prigionieri palestinesi – La diretta

Salvo violazioni della tregua, retromarce politiche o sorprese di altro tipo, lunedì 13 ottobre dovrebbe essere il giorno del rilascio degli ostaggi israeliani attualmente nelle mani di Hamas. Nel frattempo, i media palestinesi sostengono che gli attacchi aerei dell’Idf sulla Striscia di Gaza non si sono affatto interrotti, nonostante la firma dell’accordo sulla prima fase del piano di pace proposto da Donald Trump che ha fatto entrare in vigore un cessate il fuoco. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: gaza - arrivano

Gaza, Israele: “Da oggi pause tattiche per far entrare aiuti”. Ma l’Idf: “Non è vero che si muore di fame”. Arrivano i primi camion dall’Egitto

A Gaza pausa umanitaria, ripresi gli aiuti: arrivano via camion e dal cielo

Arrivano gli aiuti a Gaza ma la strage non si ferma | Papa Leone XIV: "Popolazione schiacciata dalla fame, rispettare il diritto umanitario"

Le immagini che arrivano dalla strada costiera di Gaza City sono potenti e toccanti: migliaia di palestinesi tornano verso nord, in un movimento che racconta speranza, resistenza, desiderio di riappropriarsi della propria terra. Uomini, donne, bambini, nostante Vai su Facebook

Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie:la pace è vicina.L’Italia,che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco,per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza.Pro - X Vai su X

Gaza, da oggi arrivano i camion degli aiuti. «Ora torneremo a vivere, non c'era più nulla» - È il metro umanitario della tregua entrata in vigore a Gaza, e di un soccorso che prova a restituire la vita a chi da mesi sopravvive tra fame e macerie. ilmessaggero.it scrive

Mattarella: “Subito aiuti massicci, non c’è pace senza i palestinesi” - Il capo dello Stato a Tallinn, in Estonia, invita a guardare oltre il cessate il fuoco di Gaza. Come scrive repubblica.it