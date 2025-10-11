Gaza al via lo scambio | iniziato trasferimento detenuti palestinesi rilascio ostaggi tra domenica e lunedì

Nel frattempo i negoziati proseguono e Hamas continua ad avanzare proposte per la modifica del piano. Sin dalla sua presentazione, l'organizzazione ha sottolineato di volere avere voce in capitolo sui punti così come l'ha avuta il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

