Gaza al tavolo della pace ci sarà anche Meloni Lunedì in Egitto la firma Italia pronta a mandare forze dell' ordine e medici per l' ospedale sul campo

di Adalberto Signore nostro inviato a Firenze L' Italia vuole un ruolo nel processo di pace in Medio Oriente e quasi certamente lo avrà. Merito dei solidi rapporti che Roma - non solo attraverso la diplomazia, ma anche grazie ai servizi di intelligence - ha storicamente con molti Paesi dell'area, dove la presenza italiana è stata intensa per diversi decenni. Ma anche e soprattutto del posizionamento di Giorgia Meloni, che ha sempre sostenuto Donald Trump e il suo piano di pace, anche nei giorni in cui l'accordo sembrava ancora molto lontano. Non è un caso che ieri, chiudendo a Firenze il comizio a sostegno di Alessandro Tomasi in vista delle regionali in Toscana di domani e lunedì, la premier abbia voluto di fatto rivendicarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gaza, al tavolo della pace ci sarà anche Meloni. Lunedì in Egitto la firma. Italia pronta a mandare forze dell'ordine e medici per l'ospedale sul campo

