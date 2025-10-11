Gaza accordo Israele-Hamas ultime news Ostaggi liberi lunedì Trump fiducioso | Cessate il fuoco reggerà

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di oggi sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: è tregua nella Striscia con la firma sull'accordo di pace, entra ufficialmente in vigore il cessate il fuoco dopo l'ok del governo di Tel Aviv. Migliaia di palestinesi sono in viaggio verso casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

gaza accordo israele hamasGaza, Israele ritira le truppe: migliaia di palestinesi verso nord - L'esercito israeliano, come secondo l'accordo raggiunto con Hamas, ha completato il ritiro parziale da Gaza e centinaia di migliaia di palestinesi si mettono ... Da lapresse.it

gaza accordo israele hamasGaza, notizie in diretta sull'accordo di pace Israele - Hamas - Donald Trump conferma che gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì nell'ambito dell'accordo di pace raggiunto. Lo riporta corriere.it

