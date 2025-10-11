È partito a Milano il corteo dei pro-Pal. Alcune centinaia di persone, molti studenti, sono partiti da Porta Venezia e con slogan e striscioni stanno dando vita alla manifestazione che chiede ‘Palestina libera’, mentre gli organizzatori sottolineano che il cessate il fuoco di questi giorni “non basta”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, a Milano il corteo dei pro-Pal: centinaia di persone partite da Porta Venezia