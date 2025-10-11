Gaza a Milano il corteo dei pro-Pal | centinaia di persone partite da Porta Venezia

Lapresse.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito a Milano il corteo dei pro-Pal. Alcune centinaia di persone, molti studenti, sono partiti da Porta Venezia e con slogan e striscioni stanno dando vita alla manifestazione che chiede ‘Palestina libera’, mentre gli organizzatori sottolineano che il cessate il fuoco di questi giorni “non basta”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza a milano il corteo dei pro pal centinaia di persone partite da porta venezia

© Lapresse.it - Gaza, a Milano il corteo dei pro-Pal: centinaia di persone partite da Porta Venezia

In questa notizia si parla di: gaza - milano

La famiglia da Gaza a Milano: “Noi, vivi dopo i bombardamenti, riuniti dopo un anno di lontananza. Un giorno torneremo in patria”

A Milano una tenda del lutto nel cuore del Giardino dei Giusti: “I nomi dei bimbi di Gaza morti ci scuotono”

Gaza, corteo a Milano con pentole e coperchi per chiedere il cessate il fuoco

gaza milano corteo proL'accordo su Gaza non ferma i cortei in Italia: manifestazioni a Milano, Torino e Bologna - L'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano di Donald Trump per Gaza non ferma le manifestazioni in solidarietà con la Palestina ... Secondo msn.com

Gaza, a Milano il corteo dei pro-Pal: centinaia di persone partite da Porta Venezia - Alcune centinaia di persone, molti studenti, sono partiti da Porta Venezia e con slogan ... Da stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Milano Corteo Pro