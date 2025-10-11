Gaza a Milano il corteo dei pro-Pal | centinaia di persone partite da Porta Venezia
È partito a Milano il corteo dei pro-Pal. Alcune centinaia di persone, molti studenti, sono partiti da Porta Venezia e con slogan e striscioni stanno dando vita alla manifestazione che chiede ‘Palestina libera’, mentre gli organizzatori sottolineano che il cessate il fuoco di questi giorni “non basta”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - milano
La famiglia da Gaza a Milano: “Noi, vivi dopo i bombardamenti, riuniti dopo un anno di lontananza. Un giorno torneremo in patria”
A Milano una tenda del lutto nel cuore del Giardino dei Giusti: “I nomi dei bimbi di Gaza morti ci scuotono”
Gaza, corteo a Milano con pentole e coperchi per chiedere il cessate il fuoco
MilanoPaviaTV - Canale78 Mentre a Gaza si prova a mettere fine a mesi di guerra, anche Milano guarda a questo fragile equilibrio con un misto di sollievo e scetticismo. Dopo la firma del piano di pace e il cessate il fuoco annunciato entro la notte di venerdì, l - facebook.com Vai su Facebook
In liceo Milano confronto su Gaza con preside,docenti e studenti. Dirigente, 'è educazione civica e ai ragazzi servono strumenti' #ANSA - X Vai su X
L'accordo su Gaza non ferma i cortei in Italia: manifestazioni a Milano, Torino e Bologna - L'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano di Donald Trump per Gaza non ferma le manifestazioni in solidarietà con la Palestina ... Secondo msn.com
Gaza, a Milano il corteo dei pro-Pal: centinaia di persone partite da Porta Venezia - Alcune centinaia di persone, molti studenti, sono partiti da Porta Venezia e con slogan ... Da stream24.ilsole24ore.com