Gauff batte Paolini | l’azzurra è fuori in semifinale a Wuhan dopo una partita folle in negativo

Ilfattoquotidiano.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I colpi di scena possono essere divertenti. Ma quando in una partita di tennis si assiste a una fole striscia di 11 break consecutivi, c’è qualcosa che non va. È questo il succo del surreale match messo in mostra da Coco Gauff e Jasmine Paolini nella semifinale del Wta di Wuhan. Ha vinto l’americana in due set – 6-4, 6-3 – perché a un certo punto si è ricordata come si fa a tenere il proprio turno in battuta e ha chiuso l’incontro, dopo un valzer di errori sconcertante. Paolini, reduce della strepitosa impresa contro Iga Swiatek, ha forse accusato mentalmente e fisicamente le fatiche dei quarti e ha offerto certamente una prestazione sottotono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gauff batte paolini l8217azzurra 232 fuori in semifinale a wuhan dopo una partita folle in negativo

© Ilfattoquotidiano.it - Gauff batte Paolini: l’azzurra è fuori in semifinale a Wuhan dopo una partita folle (in negativo)

In questa notizia si parla di: gauff - batte

Tennis: Jasmine Paolini batte Gauff, è semifinale a Cincinnati

Jasmine Paolini batte Coco Gauff a Cincinnati, l’azzurra vola in semifinale. Nessuno come lei e Sinner tra gli italiani

Impresa Paolini: rimonta e batte Gauff a Cincinnati, in semifinale sfiderà Kudermetova

gauff batte paolini l8217azzurraPaolini-Gauff, diretta Wta Wuhan: la semifinale di Jasmine in tempo reale - Voyah Wuhan Open', ultimo Wta 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. Lo riporta tuttosport.com

gauff batte paolini l8217azzurraDiretta live Paolini-Gauff semifinale Wuhan: a Coco il primo set, serve la reazione di Jas - Gauff, match al via tra qualche minuto, è ormai diventato un grande classico del circuito Wta nel 2025: una contro l’altra per la quarta volta, l’americana è semifinalista a Wuhan per la ... Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Gauff Batte Paolini L8217azzurra