Gauff batte Paolini | l’azzurra è fuori in semifinale a Wuhan dopo una partita folle in negativo

I colpi di scena possono essere divertenti. Ma quando in una partita di tennis si assiste a una fole striscia di 11 break consecutivi, c’è qualcosa che non va. È questo il succo del surreale match messo in mostra da Coco Gauff e Jasmine Paolini nella semifinale del Wta di Wuhan. Ha vinto l’americana in due set – 6-4, 6-3 – perché a un certo punto si è ricordata come si fa a tenere il proprio turno in battuta e ha chiuso l’incontro, dopo un valzer di errori sconcertante. Paolini, reduce della strepitosa impresa contro Iga Swiatek, ha forse accusato mentalmente e fisicamente le fatiche dei quarti e ha offerto certamente una prestazione sottotono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

