L’Italia parte da favorita contro l’Estonia, ma Rino Gattuso non vuole sentir parlare di partite facili. Alla vigilia della sfida di qualificazione ai Mondiali 2026, il commissario tecnico azzurro ha scelto di alzare i toni e di creare tensione nel gruppo. Con la consueta grinta, ha lanciato un messaggio diretto ai suoi giocatori, ricordando che nulla è ancora conquistato. Concentrazione e fame: la ricetta di Gattuso. “Domani ci giochiamo tanto. I playoff non sono scontati, dobbiamo fare punti: non scherziamo col fuoco”. Un avvertimento secco, che racchiude la mentalità del tecnico calabrese: concretezza, attenzione e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gattuso spaventa l’Italia: “Pensate che sia così? Vi sbagliate di grosso”