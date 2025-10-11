Oggi è il giorno di Estonia-Italia, partita fondamentale in ottica qualificazioni mondiali 2026, e il ct azzurro ha preso un’importante decisione nei confronti di un autentico pilastro del Napoli. I dettagli. Da un bel po’ di tempo, gli azzurri in Nazionale sono aumentati in maniera clamorosa, andando a formare un autentico blocco Made in Napoli. C’è da andarne fieri. Ultimo di questi, Leonardo Spinazzola, autore di ottime prestazioni e richiamato in Nazionale a causa dell’infortunio di Politano. Ma è un’altra la decisione di Gattuso che è destinata a far discutere, e riguarda direttamente un calciatore partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Spazionapoli.it - Gattuso sorprende, un big del Napoli fuori dai convocati: la decisione