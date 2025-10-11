Gattuso sorprende un big del Napoli fuori dai convocati | la decisione

Spazionapoli.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è il giorno di Estonia-Italia, partita fondamentale in ottica qualificazioni mondiali 2026, e il ct azzurro ha preso un’importante decisione nei confronti di un autentico pilastro del Napoli. I dettagli. Da un bel po’ di tempo, gli azzurri in Nazionale sono aumentati in maniera clamorosa, andando a formare un autentico blocco Made in Napoli. C’è da andarne fieri. Ultimo di questi, Leonardo Spinazzola, autore di ottime prestazioni e richiamato in Nazionale a causa dell’infortunio di Politano. Ma è un’altra la decisione di Gattuso che è destinata a far discutere, e riguarda direttamente un calciatore partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

gattuso sorprende un big del napoli fuori dai convocati la decisione

© Spazionapoli.it - Gattuso sorprende, un big del Napoli fuori dai convocati: la decisione

In questa notizia si parla di: gattuso - sorprende

Spalletti fa i complimenti a Gattuso. Poi sul Napoli: "Conte e il club hanno lavorato veramente bene" - L'ex ct della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato da Arezzo a margine del festival "Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo". Da tuttomercatoweb.com

gattuso sorprende big napoliNapoli-Genoa, Conte lascia fuori a sorpresa un big e cambia modulo - Dopo la sconfitta di Milano e la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Napoli torna in casa ed affronta al Maradona il Genoa di Vieira. Secondo napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Sorprende Big Napoli