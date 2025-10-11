Gattuso scommette su Orsolini e Raspadori | le probabili di Estonia-Italia

Gazzetta.it | 11 ott 2025

Rino Gattuso scende in campo con un offensivo 4-2-4, scommettendo sulla spinta di Raspadori e Orsolini, in grande forma con il Bologna. Dall'altra parte, c'è l'Estonia di Henn, già battuta all'andata 5-0. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gattuso scommette su orsolini e raspadori le probabili di estonia italia

