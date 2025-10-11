Gattuso ripensa al passato e ammette | Dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima Ecco perché abbiamo perso la nostra forza A cosa ha fatto riferimento!

Gattuso, ct dell’Italia, ha parlato così nel giorno della sfida contro l’Estonia a Radio Rai. Ecco le sue dichiarazioni. Coraggio e intelligenza, un ritorno alle origini per ritrovare la via. Nel giorno della delicata sfida contro l’Estonia, il CT dell’ Italia, Gennaro Gattuso, ha tracciato la sua rotta. In un’intervista esclusiva a Radio Rai, ha lanciato un manifesto per il nuovo corso azzurro: una squadra di « coraggiosi », ma che sappia anche « annusare il pericolo » e ritrovare la sua identità perduta. QUI: Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto “Dobbiamo tornare a essere quelli che eravamo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

