Gattuso punta sull’Inter per l’Italia | 5 i nerazzurri convocati e c’è la conferma Pio Esposito! Ecco perché il CT si affida a loro

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 contro l’Estonia. Stasera, l’ Italia scenderà in campo contro l’ Estonia per il percorso di qualificazione ai Mondiali 2026, con un’ Italia che si presenta in gran parte a tinte nerazzurre. Il commissario tecnico Rino Gattuso ha infatti deciso di puntare sul blocco Inter, con ben cinque giocatori dei nerazzurri convocati per gli impegni di ottobre. Tra di loro, spiccano i titolarissimi Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Niccolò Barella, protagonisti già sotto la gestione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Internews24.com

