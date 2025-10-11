Mentre la Nazionale si prepara a scendere in campo contro l’Estonia per le qualificazioni mondiali, il commissario tecnico Gennaro Gattuso annuncia un approccio aggressivo e una disposizione tattica votata all’attacco. Con l’obiettivo di evitare i playoff, la squadra azzurra cercherà la vittoria con un assetto offensivo che punta a mettere pressione fin da subito. Il momento: “ultima chiamata”. L’Italia arranca nelle qualificazioni e ogni partita da qui in avanti assume una valenza cruciale. Di fronte all’Estonia a Tallinn, Gattuso non nasconde che servirà coraggio: “Non scherziamo col fuoco”, ha detto, ribadendo che servirà una prestazione intensa, umile e senza errori di concentrazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Gattuso punta su un modulo offensivo contro l’Estonia: sfida decisiva per l’Italia