Gattuso pronto a sperimentare ancora | ecco cos’ha in mente Ringhio contro l’Estonia
Questa sera torna la Nazionale e il ct azzurro ha in mente diverse soluzioni per contrastare l’Estonia, con un giusto mix di conferme e scelte inaspettate. Tra qualche ora, l’Italia scenderà in campo a Tallin per sfidare l’Estonia nella quinta giornata del gruppo I valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Quella competizione che gli azzurri vogliono ritrovare, dopo averla saltata per ben due edizioni consecutive. Il primato della Norvegia è lontano e con una differenza reti abissale, ma il secondo posto vorrebbero dire comunque avere la possibilità di accedere ai play-off, obiettivo minimo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: gattuso - pronto
Nazionale: Gattuso, primo allenamento a Coverciano. Kean pronto a partire titolare
Italia, Gattuso pronto al debutto: ci sono Bastoni e Barella, resta questo dubbio
Israele Italia, Gattuso pronto a cambiare: le scelte sugli interisti
#Gattuso sicuro: "#Spinazzola ha grandissima qualità. É pronto e lo ringrazio ancora" - X Vai su X
Gennaro Gattuso è pronto a schierare la miglior Italia di sempre contro l'Estonia: https://fanpa.ge/Dza2x - facebook.com Vai su Facebook