Gattuso pronto a sperimentare ancora | ecco cos’ha in mente Ringhio contro l’Estonia
Questa sera torna la Nazionale e il ct azzurro ha in mente diverse soluzioni per contrastare l’Estonia, con un giusto mix di conferme e scelte inaspettate. Tra qualche ora, l’Italia scenderà in campo a Tallin per sfidare l’Estonia nella quinta giornata del gruppo I valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Quella competizione che gli azzurri vogliono ritrovare, dopo averla saltata per ben due edizioni consecutive. Il primato della Norvegia è lontano e con una differenza reti abissale, ma il secondo posto vorrebbero dire comunque avere la possibilità di accedere ai play-off, obiettivo minimo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
