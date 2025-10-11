Gattuso post Estonia Italia | Mentalità vincente Donnarumma? Penso che…
Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso dopo quella che è stata la partita Estonia Italia (Qualificazioni Mondiali) Ai microfoni di Rai Sport, l’allenatore Gennaro Gattuso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Estonia Italia: valida per la Qualificazioni ai Mondiali 2026 LE DICHIARAZIONI – «L’importante è creare, poi si possono anche sbagliare gol e rigori. I ragazzi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: gattuso - post
Post Israele-Italia, Gattuso ricorda la finale di Istanbul con il Milan
Spinazzola in Nazionale? Risponde il ct Gennaro Gattuso, riempiendo di complimenti l'esterno azzurro Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #Spinazzo - facebook.com Vai su Facebook
Gennaro Gattuso dopo il successo sull’Estonia: “Grazie ai ragazzi per l’impegno! Contro Israele per blindare il secondo posto” - Gennaro Gattuso è soddisfatto al termine del match vinto dall'Italia in casa dell'Estonia per 3- Si legge su oasport.it
Estonia-Italia, Gattuso: "Ora ci giochiamo tanto. Ecco la nostra missione" - In gol tutti gli attaccanti: Kean, prima di infortunarsi, poi Retegui e infine Esposito, che mette a segno il suo ... Secondo lalaziosiamonoi.it