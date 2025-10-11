Gattuso ottimista dopo la vittoria dell’Italia | Ci giochiamo tanto se vinciamo contro Israele possiamo preparare bene i playoff Su Kean…
Gattuso ottimista dopo la vittoria dell’Italia: tutte le dichiarazioni del CT della Nazionale dopo la partita. Una vittoria importante, ma la testa è già al prossimo, decisivo impegno. Al termine della vittoria per 3-1 sull’Estonia, il commissario tecnico dell’ Italia, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, analizzando una partita dai due volti e proiettandosi subito alla sfida contro Israele, vero e proprio spareggio per i playoff. PAROLE – «L’importante è creare, dopo i gol si possono sbagliare. Ancora una volta grazie ai ragazzi per l’impegno, stiamo proseguendo sulla strada di quello che vedo in settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: gattuso - ottimista
“Mister Gattuso ci sta trasmettendo qualcosa che va oltre il campo. Ci insegna cosa significa indossare questa maglia, rappresentare un Paese intero, dare tutto fino all’ultimo respiro. Gli allenamenti sono intensi, la voglia di lavorare è enorme. In passato basta - facebook.com Vai su Facebook
Gattuso dopo la vittoria: "Ora battiamo Israele per concentrarci sui playoff" - "L'importante è creare, poi i gol e i rigori si possono sbagliare. Come scrive msn.com
Italia, Gattuso e l'obiettivo playoff: "Battiamo Israele per buttarli fuori dal giro" - Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 3- Si legge su tuttonapoli.net