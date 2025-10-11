Gattuso ottimista dopo la vittoria dell’Italia | Ci giochiamo tanto se vinciamo contro Israele possiamo preparare bene i playoff Su Kean…

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gattuso ottimista dopo la vittoria dellItalia: tutte le dichiarazioni del CT della Nazionale dopo la partita. Una vittoria importante, ma la testa è già al prossimo, decisivo impegno. Al termine della vittoria per 3-1 sull’Estonia, il commissario tecnico dell’ Italia, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, analizzando una partita dai due volti e proiettandosi subito alla sfida contro Israele, vero e proprio spareggio per i playoff. PAROLE – «L’importante è creare, dopo i gol si possono sbagliare. Ancora una volta grazie ai ragazzi per l’impegno, stiamo proseguendo sulla strada di quello che vedo in settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gattuso ottimista dopo la vittoria dell8217italia ci giochiamo tanto se vinciamo contro israele possiamo preparare bene i playoff su kean8230

© Juventusnews24.com - Gattuso ottimista dopo la vittoria dell’Italia: «Ci giochiamo tanto, se vinciamo contro Israele possiamo preparare bene i playoff. Su Kean…»

In questa notizia si parla di: gattuso - ottimista

gattuso ottimista dopo vittoriaGattuso dopo la vittoria: "Ora battiamo Israele per concentrarci sui playoff" - "L'importante è creare, poi i gol e i rigori si possono sbagliare. Come scrive msn.com

gattuso ottimista dopo vittoriaItalia, Gattuso e l'obiettivo playoff: "Battiamo Israele per buttarli fuori dal giro" - Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 3- Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Ottimista Dopo Vittoria