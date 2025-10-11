Gattuso | Ora Israele poi gli spareggi Lo spirito è quello giusto Emozione Pio Esposito gol al debutto | Dedicato alla mia famiglia

“L’importante è creare, poi i gol e i rigori si possono sbagliare”. Così parlò il ct delle alchimie che ci ha dato un’Italia più speziata, ora pensa “a Israele”. Che sia un quarto d’ora o una partita intera, la differenza la fanno sempre loro: Kean e Retegui. La novità ’Gattuso’, la doppia punta, sembra funzionare anche quando ’scoppia’, ovvero quando Moise appoggia atterra male sull’erba dello stadio di Tallin, si fa male e resta solo Mateo. Italy's forward #11 Moise Kean (R) celebrates scoring the opening goal with his teammates during the FIFA World Cup 2026 Group I European qualification football match Estonia vs Italy in Tallinn, Estonia on October 11, 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

