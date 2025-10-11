Gattuso | Ora battiamo Israele per preparare al meglio i playoff Pio? La capoccia non la perde
Dopo la vittoria in Estonia, il ct azzurro guarda già oltre: "Abbiamo la missione di crescere partita dopo partita in autostima e nei meccanismi di gioco". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Italia, Gattuso: "Pio Esposito è entrato bene, ora dobbiamo battere Israele per prepararci meglio ai playoff" - Il ct applaude lo spirito della Nazionale dopo la vittoria per 3- Segnala msn.com
Gattuso 'ora battiamo Israele per concentrarci su playoff' - Grazie ai ragazzi per l'impegno, bisogna continuare così ora dobbiamo recuperare". ansa.it scrive