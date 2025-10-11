Gattuso a Rai Radio 1 | Voglio una nazionale di coraggiosi c’è un aspetto su cui dobbiamo migliorare

Inter News 24 Il commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore dalla gara contro l’Estonia. “Voglio una squadra di coraggiosi, ma che sappia anche annusare il pericolo”. Suona la carica il commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, in un’intervista esclusiva rilasciata a Radio1 Rai a poche ore dalla delicata partita di Tallinn contro l’Estonia. Con il timore di una nuova mancata qualificazione ai Mondiali che aleggia sul calcio italiano, il CT ha tracciato la strada per ritrovare l’identità perduta. Secondo Gattuso, il punto su cui lavorare maggiormente è la capacità della squadra di percepire i momenti di difficoltà durante la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gattuso a Rai Radio 1: «Voglio una nazionale di coraggiosi, c’è un aspetto su cui dobbiamo migliorare»

In questa notizia si parla di: gattuso - radio

? #Jankulovski a Radio Tv #SerieA: “Vi racconto il giorno più bello della mia carriera. Poi su #Gattuso e l’Italia…” Tutte le dichiarazioni sul suo #Milan ? - X Vai su X

Radio Rossonera. . : ricordi questo Juventus-Milan? Con l'arrivo di #juventusmilan prima della sosta nazionali, nella speranza che l'Italia di Rino #Gattuso possa proseguire nelle qualificazioni #mondiali, torniamo proprio ad una sfida tra i bia - facebook.com Vai su Facebook

Capello: “Israele-Italia si deve giocare. Gattuso si è preso una patata bollente ma…” - Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Milan, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul match contro Israele che attende agli azzurri ... Riporta msn.com

L'ex ct Gian Piero Ventura: Gattuso ha riportato serenità, fiducia e allegria - "La partita contro l'Estonia è stata bella soprattutto dal punto di vista della voglia. Si legge su rainews.it