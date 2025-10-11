Gatteo apre una serie di importanti cantieri stradali previste modifiche temporanee alla viabilità
Sono in partenza importanti lavori che fino alla fine di maggio 2026 interesseranno la frazione di Gatteo Mare. Si tratta di interventi significativi per la riqualificazione urbana e infrastrutturale, che comporteranno anche importanti modifiche temporanee alla viabilità. Il primo intervento a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
GATTEO MARE: UN'ASSEMBLEA PUBBLICA SU VIABILITÀ E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE Stiamo per avviare un importante programma di riqualificazione che renderà Gatteo Mare più moderna, sicura e accogliente. Si tratta di interventi fondamentali