Gasparri | A San Pietro a Patierno le case parlano da sole
Tempo di lettura: 3 minuti “ Le case popolari di San Pietro a Patierno parlano da sole: muri che si sgretolano, soffitti che perdono acqua, famiglie che vivono nell’abbandono. È l’immagine plastica di dieci anni di governo della sinistra che ha dimenticato le persone e lasciato marcire i luoghi dove si misura davvero la politica”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di Forza Italia, durante l’incontro con i cittadini del quartiere insieme al vicesegretario regionale Gianfranco Librandi e al giornalista Paolo Del Debbio. “ Non servono slogan, servono fatti – ha aggiunto. Bisogna rimettere mano a un patrimonio che cade a pezzi e restituire a queste famiglie la dignità che meritano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: gasparri - pietro
Il centrodestra blinda Maurizio Gasparri: con un voto a maggioranza la Giunta per le immunità del Senato ha negato a Report di acquisire la comunicazione depositata al momento dell’elezione per avere certezza che, anche in quei documenti, non vi sia tracci - facebook.com Vai su Facebook
A San Pietro a Patierno il laboratorio teatrale realizzato con il Teatro di Napoli e Putéca Celidonia - Nell’ambito dell’iniziativa “Progetti in volo”, a favore dei quartieri della VII Municipalità di Napoli (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno), è ... Lo riporta napolivillage.com