Gasparri | A San Pietro a Patierno le case parlano da sole

Tempo di lettura: 3 minuti “ Le case popolari di San Pietro a Patierno parlano da sole: muri che si sgretolano, soffitti che perdono acqua, famiglie che vivono nell’abbandono. È l’immagine plastica di dieci anni di governo della sinistra che ha dimenticato le persone e lasciato marcire i luoghi dove si misura davvero la politica”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di Forza Italia, durante l’incontro con i cittadini del quartiere insieme al vicesegretario regionale Gianfranco Librandi e al giornalista Paolo Del Debbio. “ Non servono slogan, servono fatti – ha aggiunto. Bisogna rimettere mano a un patrimonio che cade a pezzi e restituire a queste famiglie la dignità che meritano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it