Gaslini Garrone confermato presidente nella nuova squadra entrano Piciocchi Asquasciati e Sibilla

Ilgiornaleditalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata la nomina ufficiale del Presidente della Repubblica per la guida dell’ospedale pediatrico per i prossimi cinque anni. Nel nuovo cda confermato Botti Edoardo Garrone sarà per la seconda volta il presidente dell'ospedale pediatrico Gaslini. C’è la firma del presidente della Repubblic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaslini garrone confermato presidente nella nuova squadra entrano piciocchi asquasciati e sibilla

© Ilgiornaleditalia.it - Gaslini, Garrone confermato presidente, nella nuova squadra entrano Piciocchi, Asquasciati e Sibilla

In questa notizia si parla di: gaslini - garrone

Edoardo Garrone confermato presidente del Gaslini

gaslini garrone confermato presidenteGaslini, Garrone confermato presidente: tre new entry nella squadra di vertice - È arrivata la nomina ufficiale del Presidente della Repubblica per la guida dell’ospedale pediatrico per i prossimi 5 anni. Lo riporta ilsecoloxix.it

gaslini garrone confermato presidenteEdoardo Garrone riconfermato presidente del Gaslini: il CdM approva la nomina su proposta Meloni-Schillaci - Il Consiglio dei Ministri conferma Edoardo Garrone alla presidenza del Gaslini per il prossimo quinquennio. ligurianotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaslini Garrone Confermato Presidente