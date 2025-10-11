Gaslini Garrone confermato presidente nella nuova squadra entrano Piciocchi Asquasciati e Sibilla
È arrivata la nomina ufficiale del Presidente della Repubblica per la guida dell’ospedale pediatrico per i prossimi cinque anni. Nel nuovo cda confermato Botti Edoardo Garrone sarà per la seconda volta il presidente dell'ospedale pediatrico Gaslini. C’è la firma del presidente della Repubblic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaslini - garrone
Edoardo Garrone confermato presidente del Gaslini
Ora è ufficiale: Edoardo Garrone sarà per la seconda volta il presidente del Gaslini. C’è la firma del presidente della Repubblica e il mese prossimo partirà il nuovo mandato per i prossimi cinque anni - facebook.com Vai su Facebook
Edoardo Garrone riconfermato presidente del Gaslini: il CdM approva la nomina su proposta Meloni-Schillaci https://ligurianotizie.it/edoardo-garrone-riconfermato-presidente-del-gaslini-il-cdm-approva-la-nomina-su-proposta-meloni-schillaci/2025/10/10/6218 - X Vai su X
Gaslini, Garrone confermato presidente: tre new entry nella squadra di vertice - È arrivata la nomina ufficiale del Presidente della Repubblica per la guida dell’ospedale pediatrico per i prossimi 5 anni. Lo riporta ilsecoloxix.it
Edoardo Garrone riconfermato presidente del Gaslini: il CdM approva la nomina su proposta Meloni-Schillaci - Il Consiglio dei Ministri conferma Edoardo Garrone alla presidenza del Gaslini per il prossimo quinquennio. ligurianotizie.it scrive