Garlasco Sempio prende tempo su Lovati | Rifletto qualche giorno in merito al suo incarico
A "Quarto Grado" il giovane parla dell'incontro con il suo legale dopo la bufera mediatica: "L’incontro è stato pacifico, nessuno scontro tra noi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: garlasco - sempio
Gli amici di Sempio (non indagati), gli alibi del 13 agosto 2007 e il racconto agli inquirenti. Ecco i ragazzi della “comitiva” di Garlasco
Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”
Garlasco, nuove indagini sull’impronta 33: l’avvocato di Sempio rompe il silenzio
Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio: cosa si sono detti lui e l'avvocato Lovati - X Vai su X
Incontro tra Andrea Sempio e l'avvocato Lovati dopo le dichiarazioni controverse sul delitto di Garlasco. L'indagato valuta se revocare il mandato. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Andrea Sempio prende tempo. Deciderà nei prossimi giorni sull’avvocato Massimo Lovati - Incontro tra Andrea Sempio e l'avvocato Lovati dopo le dichiarazioni controverse sul delitto di Garlasco. Da ilfattoquotidiano.it
Caso Garlasco: Sempio valuta 'addio' a Lovati, qualche giorno per decidere - Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, prende tempo sull'eventualità di un cambio di ... iltempo.it scrive