Garlasco Sempio prende tempo e valuta se revocare il legale Lovati | Devo riflettere vedremo cosa succede

Il caso di Garlasco torna a infiammarsi. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato di volersi prendere qualche giorno di tempo prima di decidere se confermare o meno il suo avvocato Massimo Lovati, finito al centro della bufera dopo le dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona nel programma Falsissimo. In un video trasmesso da Quarto Grado, Sempio ha chiarito: «Abbiamo concluso da poco l'incontro con l'avvocato Lovati. È stato un confronto pacifico, nessuna animosità. Mi prenderò qualche giorno per valutare se proseguire con lui o meno». Le parole e il caos intorno al legale.

