Garlasco parla l' amico di Sempio |   Se viene fuori che c' è un innocente

L’opinione pubblica è profondamente divisa sul presunto legame tra il delitto di Garlasco e l’ipotesi di corruzione ventilata da Clean 2. Tutto ruota intorno a un interrogativo: a cosa sono serviti i movimenti bancari effettuati dalla famiglia Sempio nel 2017? Da un lato loro affermano siano serviti per pagare gli avvocati, dall’altra gli inquirenti stanno vagliando l’ipotesi di corruzione per il pm Mario Venditti che chiese l’archiviazione. I biglietti sequestrati. Per le indagini Clean 2 sembrano essere fondamentali due appunti manoscritti sequestrati il 14 maggio 2025 a casa Sempio durante la perquisizione: gli appunti erano scritti sul fronte e sul retro della pagina di un’agenda prima strappata e poi conservata in un cassetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

