GARLASCO (Pavia) Inchieste che s’intrecciano. Interrogatori che (ri)emergono nei verbali e nelle richieste della Finanza per fare luce sui nuovi capitoli del delitto di Chiara Poggi. E i soldi. Versati, prelevati. Giuseppe Sempio, padre di Andrea (nuovo indagato per la morte di Chiara il 13 agosto 2007) dice alla moglie che sono "per gli avvocati". Lo ipotizza, come risulta nel verbale, il 26 settembre, anche l’ex carabiniere Giuseppe Spoto, sentito come teste dagli investigatori nell’inchiesta bresciana. La madrea di Andrea, Daniela, ai finanzieri risponde che quei soldi "sono finiti all’avvocato che abbiamo scelto noi, l’avvocato Soldani". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Garlasco, nuove accuse all’ex pm. Nel mirino le spese per auto di servizio