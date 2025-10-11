Garlasco l’ex procuratrice rompe il silenzio | tutta la verità sul caso Stasi

L’ex procuratrice generale di Milano, Laura Barbaini, ha rotto il silenzio mantenuto finora, scegliendo di replicare alle dichiarazioni emerse durante la trasmissione televisiva ‘Ore 14’ in merito alla riapertura delle indagini su Andrea Sempio, persona indicata dalla difesa di Alberto Stasi come possibile colpevole alternativo nell’omicidio di Chiara Poggi. La sua complessa nota mira a chiarire la posizione della Procura Generale di Milano rispetto agli elementi investigativi presentati dalla difesa di Stasi nel 2016, ribadendo la non idoneità di tali elementi a sostenere la fondata dimostrazione dell’esistenza di un colpevole alternativo a Stasi, condannato in via definitiva e che sta scontando una pena detentiva di 16 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, l’ex procuratrice rompe il silenzio: tutta la verità sul caso Stasi

L'ex procuratore, già indagato per corruzione nel caso del delitto di Garlasco, sotto inchiesta con un altro magistrato: «I soldi utilizzati per comprare automobili di grossa cilindrata»

Caso Garlasco, un altro ex procuratore di Pavia indagato a Brescia per corruzione: è Paolo Mazza

Garlasco, Venditti a SkyTG24: "Mai preso soldi. Offeso come uomo e come magistrato" - Mi ha offeso come uomo e come magistrato" Così Mario Venditti, ex procuratore di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito ...

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia