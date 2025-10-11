Garlasco le nuove accuse all’ex pm Venditti | peculato per 750mila euro Sotto la lente le auto di servizio

Garlasco (Pavia) – Stesso protagonista, ruoli diversi. E cifre differenti, dai 20-30mila ad oltre 750mila euro per auto di lusso. Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari per aver chiesto nel 2017 l’archiviazione di Andrea Sempio, allora come ora accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, è indagato anche, insieme al sostituto procuratore Paolo Mazza (ora a Milano ma a Pavia dal 2009 al giugno 2024), per corruzione e peculato. Il secondo filone dell’inchiesta bresciana, emerso con le perquisizioni di giovedì nell’ufficio milanese del pm, contesterebbe un peculato di almeno 750mila euro, per una decina di auto di grossa cilindrata acquistate per servizio alla Procura, che sarebbero state utilizzate dai magistrati per interessi personali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

