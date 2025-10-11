Garlasco le indagini arrivano fino a Civitanova
Civitanova, 11 ottobre 2025 – Le indagini del caso Garlasco toccano anche Civitanova. I carabinieri sono infatti tornati nell’azienda civitanovese Margom, che all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi – commesso il 13 agosto del 2007 – produceva le suole per le scarpe Frau, quelle dell’impronta della scarpa indossata dal suo assassino, una numero 42. Garlasco, movimenti anomali sui conti della famiglia Sempio e dell’ex carabiniere Sapone L’impronta della scarpa è una delle prove che hanno portato alla condanna del fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. L’ultima perizia, redatta nel 2014, aveva stabilito che l’impronta della scarpa rinvenuta nella casa dei Poggi era proprio di una Frau, con la suola a pallini, lunga 27 centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
