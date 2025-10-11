AGI - "Che i soldi richiesti servissero a Giuseppe per aiutare Andrea lo abbiamo saputo solo poi". E' il 26 settembre 2025 e Silvia Maria Sempio, sorella di Giuseppe, viene sentita dai carabinieri e finanzieri che svolgono le indagini della Procura di Brescia sulla presunta corruzione dell'ex procuratore pavese Mario Venditti per archiviare l'inchiesta su Andrea Sempio. Tra le altre cose, racconta anche che diede al fratello più soldi di quelli richiesti. "Siamo una famiglia molto unita ma non è che discutiamo dei reciproci interessi. Se qualcuno ha bisogno di denaro, chiediamo a vicenda e ci aiutiamo" dice la donna alla quale vengono chieste le "motivazioni per le quali il 28 maggio 2017 ha emesso un assegno bancario di 30mila euro a favore del fratell o". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco: la zia di Sempio, "seppi solo dopo che i soldi erano per Andrea"