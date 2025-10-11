Garlasco la Panda fantasma e le intercettazioni sparite | il buco che riaccende il caso Sempio

C’è un’assenza che pesa come una prova nel fascicolo 82832016 dell’indagine su Andrea Sempio, il giovane indagato nel 2017 per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Le intercettazioni disposte sulla Fiat Panda della famiglia Sempio non risultano mai eseguite, né trascritte, né disinstallate. Una “sparizione” che riaccende i sospetti sull’inchiesta condotta all’epoca dalla Procura di Pavia. L’autorizzazione del gip. Il 1° febbraio 2017 il procuratore Mario Venditti e la pm Pezzino chiesero al gip Fabio Lambertucci di autorizzare un pacchetto di intercettazioni definite "assolutamente indispensabili": due auto – la Suzuki SX4 e la Panda – oltre a otto utenze telefoniche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

