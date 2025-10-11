Garlasco la Panda fantasma e le intercettazioni sparite | il buco che riaccende il caso Sempio
C’è un’assenza che pesa come una prova nel fascicolo 82832016 dell’indagine su Andrea Sempio, il giovane indagato nel 2017 per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Le intercettazioni disposte sulla Fiat Panda della famiglia Sempio non risultano mai eseguite, né trascritte, né disinstallate. Una “sparizione” che riaccende i sospetti sull’inchiesta condotta all’epoca dalla Procura di Pavia. L’autorizzazione del gip. Il 1° febbraio 2017 il procuratore Mario Venditti e la pm Pezzino chiesero al gip Fabio Lambertucci di autorizzare un pacchetto di intercettazioni definite "assolutamente indispensabili": due auto – la Suzuki SX4 e la Panda – oltre a otto utenze telefoniche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: garlasco - panda
Il giallo della cimice sparita dalla Panda di #Sempio e dagli atti giudiziari #garlasco #11ottobre #cavallaro - X Vai su X
L'autunno caldo di Garlasco è iniziato. L'indagine di Brescia a carico di Venditti, le ombre sulle indagini del 2017, le intercettazioni della famiglia Sempio, il cambio in corsa dell'assetto difensivo dell'attuale indagato Guarda l'approfondimento con Gianluca Z - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la Panda “fantasma” e le intercettazioni sparite: il buco che riaccende il caso Sempio - Nel fascicolo 8283/2016 manca ogni traccia delle registrazioni disposte sull’auto della famiglia Sempio. Secondo ilgiornale.it
Garlasco, quella cimice sparita dalla Panda di Sempio e dagli atti giudiziari - Il giallo della cimice sulla Panda sparita dagli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio. Scrive iltempo.it