Garlasco la madre di Sempio | Abbiamo scelto Lovati perché costava poco

Andrea Sempio ha incontrato il suo avvocato ieri pomeriggio e ha dichiarato di volersi prendere qualche giorno prima di decidere se sostituirlo con un altro legale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Garlasco, la madre di Andrea Sempio sbotta contro tv e giornali dallo scontrino alle telefonate a casa Poggi

Garlasco, l’annuncio della madre di Sempio: “Mio figlio non ha lasciato impronte, ecco perché”

Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi"

Garlasco, tutte le verità dei Sempio. La madre di Andrea: “Lovati? Costava poco. Su Tizzoni ho mentito” - La madre di Andrea Sempio ritratta: "Mai visto Tizzoni passare le carte a mio figlio". Segnala affaritaliani.it

garlasco madre sempio abbiamoGarlasco, il giallo sull'auto guidata da Sempio e sulle intercettazioni mai realizzate - Nuovo giallo intorno all'indagine che nel 2017 portò all'archiviazione di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. ilmattino.it scrive

