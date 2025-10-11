Garlasco la madre di Sempio | Abbiamo scelto Lovati perché costava poco
Andrea Sempio ha incontrato il suo avvocato ieri pomeriggio e ha dichiarato di volersi prendere qualche giorno prima di decidere se sostituirlo con un altro legale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Garlasco, la madre di Andrea Sempio sbotta contro tv e giornali dallo scontrino alle telefonate a casa Poggi
Garlasco, l’annuncio della madre di Sempio: “Mio figlio non ha lasciato impronte, ecco perché”
Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi"
Garlasco, perché l'avvocato dei Poggi ha querelato la madre di Sempio: "C'era già stata una fuga di notizie"
Si inclina il rapporto tra la famiglia di Andrea Sempio e il legale dei genitori di Chiara Poggi Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia di Garlasco, ha querelato Daniela Ferrari, madre di Sempio. Cosa è successo
Garlasco, tutte le verità dei Sempio. La madre di Andrea: "Lovati? Costava poco. Su Tizzoni ho mentito" - La madre di Andrea Sempio ritratta: "Mai visto Tizzoni passare le carte a mio figlio".
Garlasco, il giallo sull'auto guidata da Sempio e sulle intercettazioni mai realizzate - Nuovo giallo intorno all'indagine che nel 2017 portò all'archiviazione di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.