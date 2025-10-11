garlasco il verbale dei sempio sul giallo della consulenza linarello gli avvocati sapevano del dna

Durante la testimonianza data da Giuseppe Sempio il 26 settembre, a seguito della perquisizione condotta presso la sua abitazione nell'ambito dell'indagine di Brescia, che vede indagato l'ex pm Mario Venditti per l'archiviazione di Andrea, l'uomo ha risposto anche in merito ad alcune domande inerenti le intercettazioni. Molte domande degli investigatori della Guardia di Finanza di Brescia e Pavia, e dei carabinieri di Milano, si sono concentrate sul fatto che gli avvocati e la famiglia avessero a disposizione delle informazioni sull'indagine, come quelle sulla consulenza di Linarello per la difesa di Alberto Stasi trasmessa ai pm pavesi, anche prima dell'8 febbraio 2017, quando Sempio ricevette l'invito a comparire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

