Garlasco il verbale dei Sempio sul giallo della consulenza Linarello Gli avvocati sapevano del Dna

Ilgiornale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la testimonianza data da Giuseppe Sempio il 26 settembre, a seguito della perquisizione condotta presso la sua abitazione nell'ambito dell'indagine di Brescia, che vede indagato l'ex pm Mario Venditti per l'archiviazione di Andrea, l'uomo ha risposto anche in merito ad alcune domande inerenti le intercettazioni. Molte domande degli investigatori della Guardia di Finanza di Brescia e Pavia, e dei carabinieri di Milano, si sono concentrate sul fatto che gli avvocati e la famiglia avessero a disposizione delle informazioni sull'indagine, come quelle sulla consulenza di Linarello per la difesa di Alberto Stasi trasmessa ai pm pavesi, anche prima dell'8 febbraio 2017, quando Sempio ricevette l'invito a comparire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

garlasco il verbale dei sempio sul giallo della consulenza linarello gli avvocati sapevano del dna

© Ilgiornale.it - Garlasco, il verbale dei Sempio sul giallo della consulenza Linarello. "Gli avvocati sapevano del Dna"

In questa notizia si parla di: garlasco - verbale

Garlasco, le contraddizioni dell’interrogatorio di Andrea Sempio: i verbali sovrapposti, lo scontrino e il malore mai messo a verbale

Garlasco, cosa non torna nella versione di Sempio: le incongruenze tra il racconto in Tv e il verbale

Garlasco, i dubbi di De Rensis sul verbale di Andrea Sempio: per l'avvocato di Stasi è "un atto grave"

garlasco verbale sempio gialloGarlasco, il verbale dei Sempio sul giallo della consulenza Linarello. "Gli avvocati sapevano del Dna" - I genitori di Andrea Sempio hanno testimoniato che l'avvocato Lovati disse loro di rivolgersi al generale quando riferì l'esistenza della consulenza Linarello di Stasi sul Dna ... Scrive ilgiornale.it

garlasco verbale sempio gialloGarlasco e il mistero delle intercettazioni nell'auto di Sempio sparite, spuntano nuovi audio dell'indagato - Delitto di Garlasco, sarebbero sparite delle cimici da una Panda usata da Sempio. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Verbale Sempio Giallo