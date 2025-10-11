Garlasco il mistero delle intercettazioni di Andrea Sempio sparite dall’indagine del 2017

Che fine hanno fatto le intercettazioni in auto di Andrea Sempio? Nell’ indagine del 2017 sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco c’è un buco. La lettura del fascicolo 82832016 lo rivela: sono sparite le intercettazioni disposte sulla seconda vettura della famiglia Sempio. Ovvero la Fiat Panda intestata a Ivana, zia di Andrea e una delle destinatarie delle perquisizioni nell’inchiesta per corruzione a carico di Mario Venditti e dei poliziotti della procura. Il primo febbraio 2017 proprio Venditti insieme alla pm Pezzino chiedono di intercettare l’auto insieme alla Suzuki Sx4 e a otto utenze telefoniche. 🔗 Leggi su Open.online