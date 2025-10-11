Garlasco il maresciallo Spoto | Venditti voleva subito le intercettazioni per archiviare Sempio

Garlasco (Pavia), 11 ottobre 2025 – "Ricordo che dovevo far perdere tempo a Sempio perché dovevamo fare l'installazione (della cimice, ndr ) sulla vettura". È uno dei passaggi delle dichiarazioni rese da Giuseppe Spoto, carabiniere della polizia giudiziaria perquisito da non indagato lo scorso 26 settembre, nell'ambito dell'inchiesta di Brescia sulla presunta corruzione dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, per archiviare Andrea Sempio, accusato nel 2017 come adesso del delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Spoto racconta la sua versione sulla microspia che venne piazzata nell'auto di Andrea Sempio ai tempi dell'inchiesta condotta da Venditti.

Delitto di Garlasco, Paolo Larceri ex legale del maresciallo Marchetto critico sull'autopsia "ballerina"

Delitto di Garlasco, l'ex maresciallo Marchetto: "Io, figura scomoda nell'inchiesta"

Garlasco, il filone Venditti. I sospetti sul maresciallo Silvio Sapone: “Quelle intercettazioni non le ho ascoltate io”

Garlasco, esplode il “sistema Pavia”: Mario Venditti accusato di peculato da 750mila euro: «Soldi per auto come spese di intercettazioni» - Un vero e proprio intreccio giudiziario che passa da Pavia e Brescia e arriva a Garlasco. Lo riporta ilmattino.it