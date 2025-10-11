Garlasco giro di soldi e favori | l' indagine che inchioda il sistema-Pavia
Un’impronta di scarpa e alcune note su un’agenda. Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, questi indizi tornano a interrogare gli inquirenti sul delitto di Garlasco. Gli accertamenti più recenti hanno riguardato la fabbrica marchigiana che nel 2007 produceva le suole per il marchio Frau: proprio quelle “a pallini” che nel 2014 avevano contribuito alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Male misurazioni ora raccontano un’altra storia: l’orma rinvenuta accanto al corpo misura 27 centimetri, una taglia 42, 5 o 43, 5, mentre Stasi calzava il 42, una mezza misura che la stessa azienda ha precisato di non aver mai prodotto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: garlasco - giro
Garlasco, le intercettazioni ambientali mai trascritte di Andrea Sempio: "C’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti" - AUDIO
#Garlasco, l'intercettazione di Sempio "E' qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti" ma questa frase non è stata trascritta sul brogliaccio #Mattino5 - X Vai su X
Spunta un audio inedito di Andrea Sempio: "C’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti", le novità su Garlasco dalle intercettazioni - facebook.com Vai su Facebook
Indagini su Garlasco. Il padre di Sempio ai pm: "Appunto sui soldi ai legali". La madre: "Scegliemmo Lovati perché costava poco" - Sentito dagli investigatori anche lo zio dell'indagato per il caso dell'omicidio di Chiara Poggi: "Ho dato 5mila euro a mio fratello senza ... Scrive huffingtonpost.it
Garlasco, lo zio di Sempio e il giro di soldi: «Un aiuto che non potevo negare» - I quattro fratelli erano solidali nel 2017 quando Giuseppe, padre di Andrea allora indagato per la prima volta ... Lo riporta ilgazzettino.it