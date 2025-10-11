Garlasco Gianluigi Nuzzi attacca Massimo Lovati sulla fuga di documenti di Stasi | Adesso mi fa arrabbiare

Notizie.virgilio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluigi Nuzzi contro Massimo Lovati sulla fuda presunta fuga di documenti della difesa di Alberto Stasi, su cui vigeva il segreto istruttorio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco gianluigi nuzzi attacca massimo lovati sulla fuga di documenti di stasi adesso mi fa arrabbiare

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, Gianluigi Nuzzi attacca Massimo Lovati sulla fuga di documenti di Stasi: "Adesso mi fa arrabbiare"

In questa notizia si parla di: garlasco - gianluigi

