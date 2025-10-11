Garlasco gemelle Cappa di nuovo nel mirino | la richiesta di indagini sui loro conti dopo il pizzino dei Sempio Ma poi i nomi scompaiono

La guardia di finanza di Brescia ha chiesto l'accesso ai conti del gip Fabio Lambertucci e delle gemelle Cappa. Le indagini sono state effettuate nell'ambito dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

