Garlasco gemelle Cappa di nuovo nel mirino | la richiesta di indagini sui loro conti dopo il pizzino dei Sempio Ma poi i nomi scompaiono
La guardia di finanza di Brescia ha chiesto l'accesso ai conti del gip Fabio Lambertucci e delle gemelle Cappa. Le indagini sono state effettuate nell'ambito dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: garlasco - gemelle
“Sono le gemelle Cappa”. Garlasco, i quadri mostrati in televisione e la strana pista
“Sono le gemelle Cappa”. Colpo di scena in diretta, si parla del caso Garlasco ed ecco quelle parole
Caso Garlasco, l’incredibile dettaglio notato in diretta sulle gemelle Cappa
Garlasco, l'eterno ritorno delle gemelle Cappa: il fotoritocco con Chiara, la bici e le voci su feste e santuario - X Vai su X
Garlasco, gemelle Cappa di nuovo nel mirino: la richiesta di indagini sui loro conti dopo il pizzino dei Sempio. Ma poi i nomi scompaiono - La guardia di finanza di Brescia ha chiesto l'accesso ai conti del gip Fabio Lambertucci e delle gemelle Cappa. Da ilmessaggero.it
Delitto di Garlasco, spuntano di nuovo i nomi delle gemelle Cappa: “giallo” sulla richiesta - La Guardia di Finanza aveva chiesto accertamenti sui conti delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. Lo riporta newsmondo.it