Garlasco è il reality degli avvocati | il caso più mediatico di sempre

C’è l’anziano avvocato di provincia - un po’ buffo nei modi, imprevedibile e fantasioso, a tratti genio e a tratti ingenuo -, c’è la giovane e rampante amica d’infanzia dell’indagato con gli occhialoni alla moda e il post facile sui social, c’è l’esperto comunicatore- presenza magnetica, parlantina raffinata e modi eleganti - che lascia il segno in tv, c’è la sua collega pasionaria che ha dedicato la vita per difendere un cliente e, infine, c’è un legale che è la memoria storica del caso ed è conservatore, intransigente e ringhioso. Sono loro, in questi ultimi mesi, i principali protagonisti dell’omicidio di Garlasco, la vicenda di cronaca nera (Chiara Poggi è stata uccisa il 13 agosto 2007 e per il suo femminicidio è stato condannato a 16 anni l’ex fidanzato Alberto Stasi, mentre ora nella nuova inchiesta è indagato, per concorso in omicidio, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima) più mediatica della storia, quella che a qualsiasi ora del mattino, del pomeriggio o della notte - basta accendere la tv o navigare su internet- tisi ripropone, spesso confondendoti, attraverso dibattiti, interviste, scontri, pettegolezzi, novità urlate, novità smontate, falsi scoop. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

