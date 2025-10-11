Garlasco Andrea Sempio | Mi ha chiamato il maresciallo la telefonata sospetta

Un'altra intercettazione solleva dubbi su Andrea Sempio. Nella trascrizione della telefonata dell'8 febbraio 2017 - e riportata negli atti depositati al Riesame di Brescia - Sempio diceva ai suoi legali: "M'ha chiamato qua un Maresciallo dei Carabinieri che mi dice: io so che lei aveva già parlato con l'altro, con Sapone. E mi fa: io dovrei passare lì tra mezz'oretta perché devo farle alcune domande". L'intercettazione è arrivata due giorni prima dell'interrogatorio nella prima inchiesta a Pavia a carico del giovane indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.  Il militare avrebbe avvisato Sempio che sarebbe passato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

