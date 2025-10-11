Al via la riqualificazione dei campetti di Gallignano e Pietralacroce. La delibera è stata presentata in giunta dall’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, e comporta un investimento complessivo di 125 mila euro. A Gallignano il campo da calcetto realizzato tra il 2008 e il 2009 è un’area attrezzata di riferimento del borgo per il gioco e lo sport all’aperto, accanto alla pista di pattinaggio. Il campetto necessita interventi sul manto in erba sintetica e sulla recinzione. Il progetto approvato prevede la rimozione completa della vecchia superficie, la posa di un nuovo manto in erba sintetica, la sostituzione delle porte da calcetto e il rifacimento della recinzione, con una generale sistemazione dell’area verde circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gallignano-Pietralacroce, si rifanno i campetti