Galli vuole il bis a Milano De Cassan è l’arma in più

SAN GIOVANNI A una settimana esatta dall’esordio vincente in serie A2 e i primi due punti conquistati contro Selargius tra le mura amiche del Palagalli, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno è pronta per la prima, lunga, trasferta della stagione. Ad attendere le ragazze di coach Garcia ci sarà un avversario importante, tra quelli accreditati alla vittoria finale come il Sanga Milano. Le lombarde hanno inaugurato il loro torneo con un successo netto in trasferta, 69-52 sul campo del Torino, confermando per il momento le aspettative di tutti gli addetti ai lavori nei classici pronostici pre-season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Galli vuole il bis a Milano. De Cassan è l’arma in più

