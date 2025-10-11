Galles-Belgio sesta giornata Gruppo J qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la sesta giornata del Gruppo J di qualificazione ai Mondiali 2026. Le due squadre si affrontano per quello che può condiderarsi uno spareggio tra per il primo o il secondo posto, con la Macedonia spettatrice interessata in quanto capolista. Galles-Belgio si giocherà lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il Cardiff City Stadium. GALLES-BELGIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dieci punti in cinque giornate per i padroni di casa, che hanno fatto bottino pieno nelle gare casalinghe contro Liechtenstein e Kazakistan, mentre in trasferta sono stati sconfitti dal Belgio. Nell’ultimo incontro la Nazionale di Bellamy ha colto un fondamentale successo in Kazakistan, che la tiene ancora in corsa per il primo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

galles belgio sesta giornata gruppo j qualificazioni mondiali 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Galles-Belgio, sesta giornata Gruppo J qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: galles - belgio

Il Belgio di Garcia fischiato contro la Macedonia nonostante i 25 tiri, ora deve vincere in Galles (Mondiale a rischio?)

galles belgio sesta giornataPronostico Galles-Belgio 13 Ottobre: De Bruyne e soci di scena a Cardiff - Belgio, una sfida decisiva per le Qualificazioni Europee ai Mondiali 2026: analisi, pronostico e quote per questo scontro diretto che de ... Scrive bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Galles Belgio Sesta Giornata