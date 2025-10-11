Galles-Belgio sesta giornata Gruppo J qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del Gruppo J di qualificazione ai Mondiali 2026. Le due squadre si affrontano per quello che può condiderarsi uno spareggio tra per il primo o il secondo posto, con la Macedonia spettatrice interessata in quanto capolista. Galles-Belgio si giocherà lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il Cardiff City Stadium. GALLES-BELGIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dieci punti in cinque giornate per i padroni di casa, che hanno fatto bottino pieno nelle gare casalinghe contro Liechtenstein e Kazakistan, mentre in trasferta sono stati sconfitti dal Belgio. Nell’ultimo incontro la Nazionale di Bellamy ha colto un fondamentale successo in Kazakistan, che la tiene ancora in corsa per il primo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Il Belgio di Garcia fischiato contro la Macedonia nonostante i 25 tiri, ora deve vincere in Galles (Mondiale a rischio?)
