Gaggiano festa di Lealtà Azione in un’area comunale La protesta dell’Anpi

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaggiano (Milano) – Protesta della sezione di Gaggiano dell'Anpi per il raduno di Lealtà Azione  che si svolgerà oggi, nel comune alle porte di Milano, in uno spazio pubblico comunale: l’area feste di Gramsci 36. Qui sono attese svariate decine di aderenti o simpatizzanti dell’associazione di estrema destra per partecipare ai due convegni: uno in mattinata sul tema della difesa dei confini – tra gli ospiti i giornalisti  Alessandro Sallusti e Francesco Borgonovo – e l’altro nel pomeriggio dal titolo “Il destino dell’Europa”. Poi ci sarà la riunione dell’organizzazione e il concerto serale. Possibile l’arrivo di qualche parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

