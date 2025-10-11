Gaffe di Tajani l’autore del video | Era per ringraziare gli italiani che sono scesi in piazza non il governo
“ Ringraziamo il popolo italiano per la solidarietà col popolo palestinese e per le manifestazioni, non il governo italiano. Non ci strumentalizzate “. Con un video su Instagram il Gaza skate team replica ad Antonio Tajani che aveva ricondiviso un loro video affermando che si trattava di un segno di riconoscenza al governo per quello che aveva fatto per Gaza. Si tratta del video nel quale un bambino palestinese, in braccio a un altro ragazzo sui roller, sventola la bandiera palestinese accanto a quella italiana. A postarlo sono stati proprio i ragazzi del team di Gaza City. “Abbiamo già condiviso video di ringraziamento ai nostri amici italiani e ai loro connazionali per la loro solidarietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Il Tricolore a Gaza…”. La gaffe del ministro Antonio Tajani: i social non perdonano
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è reso protagonista di una gaffe social che sta facendo il giro del web. E nonostante sotto il tweet ci siano centinaia di commenti che glielo fanno notare, il video è ancora lì. Nella serata di giovedì 9 ottobre il Ministro del g - facebook.com Vai su Facebook
Ahahahahahahah #Tajani posta video da #Gaza in cui sventola il Tricolore: “Riconoscenza all’Italia”. Ma è rivolto a chi è sceso in piazza contro il governo - X Vai su X
“In Palestina ci ringraziano”: Tajani scivola sul video fake - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "“In Palestina ci ringraziano”: Tajani scivola sul video fake" pubblicato il 11 Ottobre 2025 a firma di Fq ... Da ilfattoquotidiano.it
Tajani e il video della bandiera italiana tra le macerie di Gaza: ma il filmato ringrazia le piazze pro-Pal contro il governo - Scambiare la bandiera italiana sventolata tra la macerie della Striscia di Gaza da due giovani palestinesi, riconoscenti per le iniziative di piazza pro- Scrive msn.com