Gaffe di Tajani l’autore del video | Era per ringraziare gli italiani che sono scesi in piazza non il governo

Ilfattoquotidiano.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Ringraziamo il popolo italiano per la solidarietà col popolo palestinese e per le manifestazioni, non il governo italiano. Non ci strumentalizzate “. Con un video su Instagram il Gaza skate team replica ad Antonio Tajani che aveva ricondiviso un loro video affermando che si trattava di un segno di riconoscenza al governo per quello che aveva fatto per Gaza. Si tratta del video nel quale un bambino palestinese, in braccio a un altro ragazzo sui roller, sventola la bandiera palestinese accanto a quella italiana. A postarlo sono stati proprio i ragazzi del team di Gaza City. “Abbiamo già condiviso video di ringraziamento ai nostri amici italiani e ai loro connazionali per la loro solidarietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gaffe di tajani l8217autore del video era per ringraziare gli italiani che sono scesi in piazza non il governo

© Ilfattoquotidiano.it - Gaffe di Tajani, l’autore del video: “Era per ringraziare gli italiani che sono scesi in piazza, non il governo”

In questa notizia si parla di: gaffe - tajani

“Il Tricolore a Gaza…”. La gaffe del ministro Antonio Tajani: i social non perdonano

gaffe tajani l8217autore video“In Palestina ci ringraziano”: Tajani scivola sul video fake - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "“In Palestina ci ringraziano”: Tajani scivola sul video fake" pubblicato il 11 Ottobre 2025 a firma di Fq ... Da ilfattoquotidiano.it

Tajani e il video della bandiera italiana tra le macerie di Gaza: ma il filmato ringrazia le piazze pro-Pal contro il governo - Scambiare la bandiera italiana sventolata tra la macerie della Striscia di Gaza da due giovani palestinesi, riconoscenti per le iniziative di piazza pro- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaffe Tajani L8217autore Video