Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale Arrestato un uomo

11 ott 2025

I Carabinieri della Compagnia di Sora, unitamente al personale della stazione di Isola del Liri, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, ad Arce. È stato infatti fermato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

