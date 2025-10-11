Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale Arrestato un uomo

I Carabinieri della Compagnia di Sora, unitamente al personale della stazione di Isola del Liri, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, ad Arce. È stato infatti fermato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: furto - aggravato

Già denunciati per furto aggravato, ora arriva il divieto di ritorno nel comune per due giovani

Valmontone. 4 cileni arrestati dai Carabinieri all’outlet per furto aggravato. In manette anche una 41enne del posto per evasione dai domiciliari

Valmontone. Furto aggravato di capi di abbigliamento. Arrestata all’outlet dai Carabinieri una coppia di trentenni cubani

PONTECAGNANO FAIANO, FURTO AGGRAVATO AI DANNI DELLA PIZZERIA NEGRI GUARDA IL VIDEO - X Vai su X

PONTECAGNANO FAIANO, FURTO AGGRAVATO AI DANNI DELLA PIZZERIA NEGRI GUARDA IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Misilmeri, ruba un'auto e fugge a tutta velocità tra le strade di Villabate: scatta l'inseguimento - Un 52enne palermitano è stato arrestato dai Carabinieri a Misilmeri dopo un inseguimento: aveva appena rubato un'auto e tentato la fuga. virgilio.it scrive

Tenta di scappare con auto rubata e sperona i Carabinieri, arrestato - I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato in flagranza un 52enne, palermitano, pregiudicato, accusato di furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale ... Come scrive canicattiweb.com