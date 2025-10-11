Furti a gogo nelle campagne dei Monti Dauni | rubato un trattore in un’azienda agricola
Nottetempo, si sono introdotti nell’azienda agricola, incuranti delle telecamere di videosorveglianza, ma con il volto coperto da un passamontagna, e hanno portato via un trattore. Ad agire, almeno tre malviventi. È successo la scorsa notte, in agro di Biccari. A finire nel mirino dei ladri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
furti
